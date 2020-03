Parceria vai garantir ‘Aula em Casa’ também aos alunos da rede pública municipal

A Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas, por meio das secretarias municipal de Educação (Semed) e de Estado de Educação e Desporto (Seduc), assinam Termo de Cooperação Técnica para a execução do “Aula em Casa”, para alunos da rede pública estadual e municipal de ensino da capital e interior do Amazonas. A ação se dará durante coletiva à imprensa e aos cidadãos, transmitida ao vivo pelas redes sociais do Executivo municipal e Executivo estadual, às 10h desta quarta-feira, 25/3.

A parceria amplia o projeto na rede estadual para estudantes do 1º ao 5º do ensino fundamental. Com a assinatura do termo, a Seduc fica responsável pela produção de conteúdos das aulas para alunos de 6° ao 9° ano, do ensino fundamental, da rede pública municipal e estadual, bem como para os de ensino médio. Já a Semed ficará responsável pelos conteúdos voltados para 1° ao 5° ano, também da rede municipal e estadual, e atividades voltadas para a educação infantil.

O “Aula em Casa” faz parte de um forte trabalho de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. O projeto, iniciado na última segunda-feira, 23/3, já permite que os alunos da rede pública, do 6° ao 9° ano e ensino médio, assistam aulas em casa por três canais de televisão aberta, ou por sites e aplicativos, onde também podem interagir e tirar dúvidas. A intenção é envolver estudantes, professores e familiares em uma grande rede, para dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem com qualidade, sem sair de casa.