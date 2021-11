Parceria entre Fametro e Prefeitura de Manaus abre 10 mil bolsas de estudo; veja como participar

O Centro Universitário Fametro está oferecendo, por meio do programa Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus, mais de dez mil bolsas de estudo com até 100% de desconto.

Para concorrer, os estudantes devem se inscrever no site do programa Bolsa Universidade (http://bolsa.manaus.am.gov.br/). As regras para a liberação das bolsas foram publicadas num edital lançado na sexta-feira da semana passada.

Os cursos selecionados são: Administração, Arquitetura e Urbanismo, BioMedicina, Ciências Contábeis, Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Engenharia Ambiental, Civil, Produção e Elétrica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Jornalismo, Nutrição, Psicologia, Serviço Social, Sistema da Informação, Design Gráfico, Estética e Cosmética, Gastronomia, Gestão da Produção Industrial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão da Qualidade, Logística, Marketing, Radiologia, Segurança no Trabalho e Turismo.

De acordo com a reitora da Fametro, Maria do Carmo Seffair, a faculdade sempre foi parceira do programa Bolsa Universidade, criado pela prefeitura de Manaus em 2011.

“A educação colaborativa é um método que podemos ajudar o aluno em realizar o sonho dele de iniciar e terminar os estudos no ensino superior”, afirmou a reitora.

Para participar do processo seletivo, o candidato não pode ter outro benefício, como Prouni ou Fies, e também não deve possuir diploma de ensino superior.

Os programas são coordenados pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socieducacional (Espi).

A pró-reitora da Fametro, Cinara Cardoso, destaca que graças à parceria entre prefeitura e o centro universitário, milhares de estudantes realizaram o sonho de ganhar uma profissão.

“Somos a instituição com melhores condições para receber os estudantes e oferecer cursos com ótimo padrão de qualidade. Fundamental para a formação dos futuros profissionais”, concluiu a pró-reitora.