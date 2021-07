Parceria entre Coca-Cola Brasil e Unidos Pela Vacina já conta com 50 municípios no AM

Um total de 50 cidades amazonenses já estão habilitadas a receberem itens essenciais para o funcionamento dos locais de vacinação contra a Covid-19, em uma ação conjunta da Coca-Cola Brasil e do Movimento Unidos Pela Vacina. Com recursos da The Coca-Cola Foundation, serão doados equipamentos como câmara fria e caixas térmicas para armazenamento das vacinas, materiais hospitalares (álcool, luvas e máscaras) e de escritório, como computadores, além de combustível.

O apoio à imunização vai abranger a maioria dos municípios do interior do Estado, impactando cerca de 1,8 milhão de pessoas – boa parte, moradores de comunidades ribeirinhas, que enfrentam das maiores dificuldades do país no acesso à vacina. Todos os produtos listados têm como origem ofícios enviados pelos próprios municípios e a ideia é que as doações fiquem como legado também para outras campanhas de vacinação do calendário regular.

“Estamos aqui no Amazonas há mais de 30 anos. Faz parte do nosso compromisso de longo prazo com o desenvolvimento do estado contribuir para a diminuição das desigualdades locais. Não podia ser diferente durante a pandemia”, diz Victor Bicca, diretor da Coca-Cola Brasil. “Desde o início, temos atuado em diversas frentes, com doações de alimentos, cestas básicas, oxigênio, EPIs e álcool gel, para diferentes pessoas em situação vulnerável. O apoio à vacinação é uma outra frente fundamental para juntos, empresas, governos e sociedade, fazer a diferença para quem mais precisa”.

O Unidos Pela Vacina promove um trabalho em rede com empresas, sociedade civil e poder público para facilitar e agilizar a imunização contra o coronavírus. Representante do movimento no Amazonas, o empresário Armando Valle destaca o alcance da iniciativa. “Nosso time conseguiu detalhar as necessidades para acelerar a vacinação em vários municípios do estado, um trabalho grande, minucioso e preciso que temos muito orgulho de ter realizado”, avalia ele, que atua no estado com as outras líderes do movimento Fabiana Souza, Geyce Ferreira e Ana Paula Lemes.

Para realizar a compra e entrega dos itens, a ação terá apoio local do GAV – Grupo de Apoio Voluntário, que vem atuando na linha de frente no combate à pandemia no Amazonas. A entidade conta com mais de 100 voluntários no estado, com foco nas populações mais vulneráveis. “É condição indispensável, neste momento, a união do poder público com as empresas privadas e a sociedade civil organizada, para que seja acelerada ainda mais a vacinação no Brasil e possamos alcançar o nível de imunização estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS)”, diz Fabiana Carioca, presidente do grupo.

Combate à Covid-19

A parceria com o Unidos Pela Vacina e GAV se soma a um conjunto de iniciativas que a Coca-Cola Brasil e o Sistema Coca-Cola vêm promovendo no combate à Covid-19 desde 2020. Apenas este ano, essas ações somaram R$ 10 milhões, incluindo atuação direta contra a fome, com doações de alimentos e entregas de cestas básicas por todo o país.

No Amazonas, em 2020, R$ 3 milhões foram destinados para a doação de 34 mil cestas básicas e 8,5 mil kits de higiene, auxiliando cerca de 330 mil pessoas em situação de vulnerabilidade em 26 municípios.

Em 2021, o Sistema Coca-Cola Brasil se manteve na linha de frente na luta contra a Covid-19 no estado em seu momento mais crítico. No início do ano, houve a doação de 15,5 mil cestas básicas e botijões de gás, além de álcool 70%, oxigênio e geladeiras para hospitais e unidades de saúde locais. A Recofarma, fábrica de concentrados da empresa, também realizou doação de EPIs e álcool em gel para o governo do estado.

A Coca-Cola Brasil fez parte do Juntos pelo Amazonas, que reuniu 15 grandes empresas e entidades do país para a doação de R$ 1,6 milhão referente a uma usina de produção de oxigênio, e do Movimento UniãoBR, que doou 11 usinas de oxigênio, 8 mini usinas, 80 mil EPIs (equipamentos de proteção individual) e 500 cilindros de oxigênio.

Entre maio e junho, o Instituto Coca-Cola Brasil distribuiu, em parceria com a ONG Gastromotiva e o Instituto PHI, 51 mil refeições para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade em Manaus e no Careiro da Várzea. As refeições foram preparadas por profissionais formados nos cursos da ONG e nas cozinhas de suas próprias casas, com o suporte do projeto Cozinhas Solidárias, da Gastromotiva.

Confirmados

As visitas aos locais habilitados às doações dos itens para vacinação estão programadas para este segundo semestre. Todos os protocolos sanitários exigidos serão respeitados durante a entrega dos materiais. Até o momento, estão confirmadas as participações de 50 municípios amazonenses, das quatro regiões do estado:

Norte do Amazonas (5): Barcelos, Japurá, Maraã, Novo Airão e Santa Isabel do Rio Negro.

Barcelos, Japurá, Maraã, Novo Airão e Santa Isabel do Rio Negro. Sudoeste (14): Atalaia do Norte, Carauari, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Juruá, Jutaí, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga e Tonantins.

Atalaia do Norte, Carauari, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Juruá, Jutaí, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga e Tonantins. Centro (24): Alvarães, Anamã, Anori, Autazes, Barreirinha, Boa Vista de Ramos, Caapiranga, Careiro, Coari, Codajás, Iranduba, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Parintins, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tefé, Urucará e Urucurituba.

Alvarães, Anamã, Anori, Autazes, Barreirinha, Boa Vista de Ramos, Caapiranga, Careiro, Coari, Codajás, Iranduba, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Parintins, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tefé, Urucará e Urucurituba. Sul (7): Apuí, Boca do Acre, Humaitá, Lábrea, Novo Aripuanã, Pauini e Tapauá.

*Com informações da assessoria