Pará vai fechar divisas com seis estados neste domingo (22)

A partir deste domingo (22), será feito o fechamento das divisas do Estado do Pará para pessoas por via marítima e terrestre, totalizando seis estados (Amazonas, Roraima, Amapá, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso). Ou seja, não será permitido o transporte interestadual de passageiros em coletivos ou embarcações.

Essa foi uma das 14 novas medidas anunciadas pelo governador paraense Helder Barbalho, durante uma coletiva de imprensa, realizada na sexta-feira (20), no Palácio do Governo, em Belém, para tentar reduzir a circulação do novo coronavírus no Pará.