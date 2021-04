Pará responde por quase metade de todo o desmatamento na Amazônia em 2020

O Pará, do governador Hélder Barbalho (MDB), registrou quase 5,2 mil quilômetros quadrados em área desmatada, 47% de todo desmatamento (11,1 mil km2) na Amazônia Legal, em 2020. A taxa de desmatamento no Pará quase dobrou em dois anos, que coincidiu com a eleição de Barbalho: foram desmatados 2,7 mil quilômetros quadrados em 2018 e 5,2 mil, em 2020. Os dados são do Prodes, o Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite do Inpe. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.

O Mato Grosso, que historicamente rivaliza com o Pará, teve 1,7 mil quilômetros quadrados desmatados em 2020, menos da metade.

Tanto Mato Grosso, quanto Amazonas, Rondônia e Acre mantiveram a taxa de desmatamento entre 2019 e 2020.

No Pará, a taxa de área desmatada disparou mais de 52% entre 2018 e 2019 e mais 25% entre 2019 e 2020.

Sem o crescimento do desmatamento no Pará, o resultado para a Amazônia seria melhor em 2020 do que foi em 2018.

Posição oficial

A assessoria do governo do estado do Pará enviou o seguinte posicionamento, em nota oficial:

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) informa que atua no combate ao desmatamento, com a estratégia do Plano Amazônia Agora, que tem como meta alcançar o patamar de emissão líquida zero até 2036. De acordo com dados do Deter, de janeiro a dezembro de 2020, o Pará reduziu em 13% o desmatamento em áreas estaduais em comparação ao mesmo período de 2019, enquanto que em terras federais o aumento foi de 6% também no mesmo período. O plano estadual envolve ações repressivas, aliadas à regularização fundiária e ambiental e o apoio à produção rural sustentável. Os resultados do PEAA, já aparecem por meio de dados como o da Operação Amazônia Viva, que faz parte do plano no eixo de comando e controle, realizada com equipes da Força Estadual de Combate ao Desmatamento (policiais civis e militares, bombeiros, peritos e fiscais da Semas) e que conseguiu, no mês de fevereiro, reduzir em 90% o desmatamento nas áreas estaduais, em comparação ao mesmo período do ano passado.