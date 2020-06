Para maioria dos brasileiros as escolas devem continuar fechadas durante pandemia

De acordo com a pesquisa Datafolha, a maioria dos brasileiros acredita que os estudantes devem permanecer em casa, para 76% dos brasileiros as escolas devem continuar fechadas nos próximos dois meses devido a pandemia do novo coronavírus.

Manter as escolas fechadas é a opinião da maioria dos entrevistados, independente da faixa de renda familiar. Entre as pessoas que têm renda familiar de até 2 salários mínimos, 77% defendem o fechamento. Entre as que ganham mais de 10 salários mínimos o percentual é de 73%.

Entrevistados que moram nos centros urbanos e no interior dos estados também pensam de forma parecida: para 77% dos entrevistados que moram na região metropolitana, as escolas não devem abrir agora. No interior, o percentual é de 76%.

De acordo com a segmentação de avaliação do presidente Jair Bolsonaro:

Os entrevistados que consideram o presidente Bolsonaro como ótimo ou bom:

38% acreditam que as escolas deveriam ser reabertas

60% disseram que as escolas deveriam continuar fechadas

2% não sabem

Entre os participantes que consideram o presidente Bolsonaro regular:

23% acreditam que as escolas deveriam ser reabertas

75% responderam que as escolas deveriam continuar fechadas

2% não sabem

Entre quem acha o presidente Bolsonaro ruim ou péssimo:

9% acreditam que as escolas deveriam ser reabertas

89% disseram que as escolas deveriam continuar fechadas

2% não sabem

Uma maior diferença também aparece entre sexos.

Sexo masculino:

26% disseram que as escolas deveriam ser reabertas

71% responderam que as escolas deveriam continuar fechadas

Sexo feminino:

18% disseram que as escolas deveriam ser reabertas

81% responderam que as escolas deveriam continuar fechadas

O resultado foi publicado na edição deste sábado (27) do jornal “Folha de S.Paulo”. Foram consultadas, por telefone, 2.016 pessoas em todo o país, durante os dias 23 e 24 de junho. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Por DATAFOLHA