Pará cancela carnaval, limita venda de bebidas e fecha praias

O governo do Pará anunciou nesta quinta-feira (28) um decreto com novas medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus no estado. As medidas foram debatidas com as prefeituras municipais. O decreto também alterou para laranja a bandeira de todo o estado. As informações são do G1.

Na última quinta-feira (21), festas, shows e funcionamento de bares em todo o território do estado foram proibidos, mas as medidas não foram o suficiente para conter o avanço da doença. O decreto será publicado nesta quinta e passa a valer já na sexta-feira (29).

Inicialmente, o decreto terá duração de 15 dias, começando a valer nesta sexta-feira (29). De acordo com as medidas, serão proibidas aglomerações com mais de 10 pessoas em locais públicos; praias, balneários e igarapés serão fechados nos finais de semana e feriados; no carnaval serão cancelados os feriados na administração pública.

O governo já havia alterado a bandeira da região do Baixo Amazonas, que fica na divisa entre os dois estados, saindo de laranja para vermelho.