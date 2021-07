Para 63,6% dos brasileiros, polícia acertou ao matar Lázaro Barbosa

Levantamento exclusivo do Paraná Pesquisas revela que a grande maioria dos brasileiros (63,6%) aprova a ação da polícia que resultou na morte do bandido Lázaro, assassino de toda uma família no interior do Goiás e que passou 20 dias foragido das autoridades. Apenas 28,9% não acham que a polícia agiu de forma adequada ao matar o fugitivo. Já outros 7,4% preferiram não opinar.

Jovens com a polícia – Jovens de 16 a 24 anos são a faixa etária que mais concorda com a ação da polícia no caso Lázaro: 67% dizem que foi adequada.

Resolução devagar – Para 69,1% dos entrevistados, a polícia agiu de forma demorada no caso. E 23,6% acreditam que a polícia foi rápida na resolução do caso.

Dados da pesquisa – O Paraná Pesquisa ouviu 2.008 habitantes em 192 municípios, entre 29 de junho e 2 de julho, em entrevistas pessoais telefônicas, sem robôs. (DIÁRIO DO PODER)