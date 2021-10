Papa pede à COP26 ação ‘urgente’ para dar ‘respostas eficazes’ sobre clima

O papa Francisco pediu, na segunda-feira (4), que a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP26) ofereça “urgentemente” respostas eficazes enfrentar a crise ecológica planetária “sem precedentes”.

A COP26 de Glasgow “está sendo convocada a oferecer, urgentemente, respostas eficazes para a crise ecológica sem precedentes e para a crise de valores em que vivemos”, disse o pontífice.

Isso permitirá dar “uma esperança concreta às futuras gerações”, afirmou Francisco.

O papa argentino discursou durante encontro organizado no Vaticano chamado “Fé e Ciência”. Cientistas e religiosos de diferentes partes do mundo participaram do evento.

O encerramento da reunião ocorrerá com a assinatura de um apelo aos participantes da COP26, que acontecerá em Glasgow, na Escócia, de 31 de outubro a 12 de novembro. A menos de um mês do evento, aumenta cada vez mais a pressão sobre os líderes mundiais para que ajam de forma rápida e contundente contra o aquecimento global.

Francisco também denunciou o que ele considera comportamentos prejudiciais para o planeta: “sementes de conflito”, destacou o Papa, “causam as graves feridas que provocamos ao meio ambiente, como as mudanças climáticas, a desertificação, a poluição, a perda da biodiversidade”.

O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, líder espiritual dos anglicanos, condenou, por sua vez, que “nestes últimos 100 anos tenhamos declarado guerra à Criação”.

“Nossos abusos, nossa guerra contra o clima, afetam os mais pobres”, alertou Welby, do Reino Unido.

Há um mês, o papa Francisco, o monsenhor Welby e o chefe da Igreja Ortodoxa, patriarca Bartolomeu I, lançaram um “apelo urgente”. Nele, pediram “a todo mundo, independentemente de suas crenças, ou visão de mundo, que se esforce para ouvir o grito da Terra”. (G1)