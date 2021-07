Papa Francisco será submetido a cirurgia neste domingo, informa Vaticano

O procedimento é para tratar um estreitamento do intestino que leva à fibrose e obstrução intestinal.

O Papa Francisco foi internado neste domingo (4), no Hospital A. Gemelli, em Roma, para realizar uma cirurgia no intestino grosso. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do Vaticano.

O procedimento busca reparar um estreitamento intestinal (estenose). Segundo o comunicado, a cirurgia será realizada pelo especialista e professor Sergio Alfieri. Ao final da operação, um novo boletim sobre o estado de saúde do Pontífice será emitido.

Três horas antes do comunicado da Igreja Católica, o Pontífice esteve presente e participou da tradicional cerimônia religiosa na Praça de São Pedro, onde reza aos domingos com seus seguidores. Em seu discurso, não mencionou que seria submetido à cirurgia no intestino.