Enquanto cumprimentava fiéis que esperavam na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco passou por uma situação delicada. Ele se irritou depois de ser puxado por uma mulher asiática.

Em imagens, o pontífice aparece com semblante indignado. Ele ainda desferiu tapas na mão da mulher como forma de mostrar que queria se desvencilhar.

No começo da gravação, a mulher aparece apreensiva, vestida de preto. Ela ainda faz o sinal da cruz antes do contato com o Papa.

Veja vídeo:

