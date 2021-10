Pane faz catracas de ônibus serem liberadas para usuários em Manaus

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou, em nota, que foi surpreendido com a pane no Sistema de Bilhetagem Eletrônica que ficou fora do ar nesta sexta-feira (1º/10). Usuários do transporte coletivo de Manaus tiveram dificuldades em validar a passagem nas catracas dos ônibus.

Segundo o Sinetram, apesar do sistema fora do ar, os passageiros não foram prejudicados. “Quem possui o cartão vale transporte, cidadão e estudantil, basta fazer o procedimento do validador, mostrar o cartão para a câmera do veículo para o registro da imagem, que a catraca será normalmente liberada pelo cobrador”, diz a nota.

O Sinetram destacou que ingressou com um pedido de mediação na Câmara de Arbitragem e Mediação do Norte (CAMNORTE) com a empresa provedora de tecnologia a fim que se mantenham as operações normais e está tomando todas as medidas cabíveis para reverter a situação.