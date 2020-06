Pandemia faz FECANI ser cancelado

A Associação dos Itacoatiarenses Residentes em Manaus (Airma) anunciou, nesta terça-feira (9/6), que o Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani 2020), que seria realizado de 3 a 6 de setembro, foi cancelado, por causa da pandemia do novo coronavírus. Este é seu segundo cancelamento da história do festival.

Os organizadores informaram que o evento, que é realizado na cidade da ‘Velha Serpa’, não terá a edição de 2020 devido à pandemia e a incertezas sobre futuras possíveis ondas de casos em razão da reabertura das atividades comerciais. “Em respeito à saúde de todos, esperamos por vocês em setembro de 2021”, diz a associação, em comunicado publicado no Facebook.

O festival, um dos mais conhecidos no interior do Amazonas, tem seu segundo cancelamento desde a primeira edição, em 1985. No ano de 2016, o evento não foi realizado por não alcançar o orçamento mínimo para a realização. Naquele ano, o estado sentia os efeitos da crise econômica mundial.

Além de atrações nacionais, que se apresentam na Cidade da Canção, o festival conta com concurso de composições e campeonatos esportivos.

A organização do evento já havia divulgado o calendário de inscrições para quem quisesse participar, mas, na ocasião, também informou o possível cancelamento da edição de 2020.

Em uma rede social, o coordenador geral do festival, Manolo Fontinelle, comentou a decisão pelo cancelamento da 35ª edição do evento. “As empresas estão com problema de caixa, os governos contingenciaram as verbas para festas e eventos. Há muitas dificuldades, também, em conseguir apoio de amigos. Vamos nos preparar para o futuro”, disse.

*Reportagem: Luan Torres/PMS