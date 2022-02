Palmeiras bate Al-Ahly e está na final do Mundial de Clubes

O Palmeiras, equipe orientada pelo treinador português Abel Ferreira, carimbou, ao final da tarde desta terça-feira (8), o apuramento para a final do Mundial de Clubes, ao derrotar o Al-Ahly, no Al Nahyan Stadium, em Abu Dhabi, por 2-0.

O Palmeiras chegou à vantagem no marcador à beira do apito para o intervalo, por intermédio de Raphael Veiga, e deu a ‘machadada final’ nas aspirações dos adversários já no segundo tempo, junto com gol de Dudu.

Os egípcios ainda conseguiram marcar, aos 72 minutos, mas gol acabaria por ser invalidado, já que Mohamed Sherif estava em posição irregular. Ainda, a partir dos 81 minutos, Ayman Ashraf viu o cartão vermelho e deixou o campo.

O emblema paulista fica, agora, à espera do desfecho do encontro entre o Al Hilal e o Chelsea, que se realiza a partir das 13h30 de quarta-feira (9), no Mohammad bin Zayed Stadium, para saber qual o adversário que terá pela frente na próxima fase.