Palmeiras atropela o São Paulo, vence por 4 a 0 e conquista o Paulistão

Quatro gols deram ao Palmeiras o título do 24º Paulistão de sua história.

“O Palmeiras é o time da virada”, cantou a torcida alviverde nos dias que antecederam a segunda partida da final do Campeonato Paulista. E os jogadores escutaram.

Após derrota por 3 a 1 no Morumbi, o Verdão reagiu, goleou o São Paulo por 4 a 0 na tarde deste domingo, no Allianz Parque, e conquistou o título estadual. Danilo e Zé Rafael abriram o placar no primeiro tempo. Raphael Veiga, com dois gols, fechou o placar na etapa final. Rafinha, do São Paulo, foi expulso quase no fim de um jogo desastroso para os tricolores.

Os caras do jogo

Dudu atormentou, Raphael Veiga decidiu. A dupla confirmou aquilo que o torcedor do Palmeiras está cansado de saber: ela comanda a inteligência ofensiva do time. O camisa 7 infernizou a marcação, desnorteou o lado esquerdo da defesa são-paulina, fez uma jogadaça no terceiro gol. E Raphael Veiga, como de costume, foi determinante. Ele marcou o terceiro e o quarto gols do Palmeiras, assegurando o placar necessário para a virada – e, consequentemente, o título.

VAR I

O jogo teve a primeira polêmica já aos sete minutos. Chute de Danilo, do Palmeiras, encontrou o braço de Eder, do São Paulo, dentro da área. O árbitro Raphael Claus foi ao monitor do VAR e não deu pênalti – decisão que teve a concordância de Sandro Meira Ricci, comentarista da Central do Apito. Chamou a atenção o fato de o lance ser parecido com o do pênalti marcado a favor do Tricolor na primeira final, em toque de Marcos Rocha.

VAR II

Logo depois do segundo gol do Palmeiras, marcado por Zé Rafael, Raphael Claus foi ao monitor analisar uma disputa entre Danilo e Calleri – que pode ser interpretada como a origem do ataque que resultou no gol. O árbitro, porém, manteve a decisão de campo. Para Sandro Meira Ricci, foi um erro: houve falta, e o lance deveria ter sido anulado.

Cinco taças para Abel

Duas Libertadores da América, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana. E agora um Campeonato Paulista. A virada no segundo jogo da final representou mais uma façanha para o português, que teve até mosaico da torcida, em um sinal de sua identificação com os palmeirenses. Foi a primeira conquista desde que Abel teve seu contrato renovado até o fim de 2024.

Com informações do ge/globo