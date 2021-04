Pais ignoram vitória e Medina manda indireta: ‘Feliz’

Em meio a racha familiar, Gabriel Medina mostra ótima fase e conquista etapa da Austrália e o primeiro lugar no mundo do surfe. FOTO: Portal R7

O racha familiar parece não ter afetado em nada o desempenho do surfista Gabriel Medina. Pelo contrário. O surfista brasileiro venceu a etapa de Narrabeen, na Austrália, e assumiu a liderança no ranking mundial.

A vitória chamou a atenção por dois pontos. O primeiro: a conquista não foi comemorada nas redes sociais nem pela mãe nem pelo pai de Medina, antigo técnico do atleta. O segundo ponto: o recado dado por Medina no pódio, que mais parecia uma indireta.

“Nunca deixe alguém tirar a felicidade de você. Isso é a coisa mais valiosa do mundo. Estou tão feliz agora, e quando você está feliz você pode vencer qualquer coisa”, disse Medina.

O título foi o primeiro conquistado sem a presença da mãe, Simone Medina, e do padrasto Charles Saldanha, principal incentivador da carreira do atleta e treinador de Gabriel desde o início. Apenas o irmão do surfista, Felipe, comemorou a vitória de Medina nas redes sociais.

Em outras ocasiões, qualquer vitória do brasileiro era mais do que festejada pela família nas redes, com fotos, mensagens e agradecimentos pela conquista. Depois da confusão, o silêncio impera.

A família de Medina não aprova o casamento do surfista com a modelo Yasmin Brunet, que agora acompanha de perto a carreira do marido. A treta também envolve aspectos financeiros da relação do surfista com a família, confusões com a ONG que leva o nome dele, entre outras coisas.

Yasmin comemorou o título do marido nas redes sociais. “Três baterias seguidas e você dando show em todas. Fico impressionada com você todos os dias!!! Obrigada por ser essa pessoa tão incrível!!! O campeão voltou e agora rumo ao tri!!!”, disse Yasmin. (R7)