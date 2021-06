Painéis no terminal e estação indicam horários dos ônibus aos usuários

Os usuários do sistema de transporte público de Manaus que passam pelo Terminal de Integração 1, na avenida Constantino Nery, e Estação de Transferência do São Jorge (E1) podem acompanhar em tempo real o horário de chegada das linhas. Painéis instalados em pontos estratégicos mostram aos passageiros em quantos minutos as linhas irão chegar para atender os usuários que passam por estes locais.

A instalação dos equipamentos foi realizada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e contou com apoio operacional da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Os monitores são conectados ao aplicativo “Cadê Meu Ônibus” que também informa em tempo real os horários dos ônibus e atualmente conta com mais de 1 milhão de downloads.

Diariamente, 54 linhas do transporte coletivo e aproximadamente 40 mil passageiros passam pelo Terminal de Integração 1.

Morador do bairro Redenção, na zona Centro-Oeste de Manaus, o vigilante Sidney dos Santos Xavier, 46, contou que sempre passa pelo T-1 e aprovou a iniciativa. “Desta forma o usuário fica logo atento no horário em que o ônibus vai passar e se programa melhor. Pode até fazer outra coisa, porque sabe que a linha irá passar pelo Terminal. Não perde mais tempo”, afirmou.

A instalação do equipamento também ajudou quem trabalha no sistema de transporte. Para o fiscal de transporte do IMMU Rafael Barroso, o serviço colaborou com as atividades cotidianas.

“Atualmente, os passageiros sabem em tempo real o horário dos ônibus e, caso haja alguma irregularidade, nós acionamos as empresas para saber o que aconteceu. Outro benefício foi em relação a impedir o contato direto dos usuários com os fiscais, evitando aglomeração neste momento de pandemia. Ainda assim, a presença da fiscalização é essencial para ajudar os usuários do transporte”, frisou.

*Com informações da assessoria