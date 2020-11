Pai e filha são presos após casarem nos EUA

Travis Fieldgrove, 43, e sua filha, Samantha Kershner, 21, foram condenados à prisão após quebrar a lei americana anti-incesto. Morando em St. Paul, no Nebraska, EUA, os parentes estavam casados desde o ano passado, quando uma investigação foi iniciada pela polícia local.

Travis conheceu Samantha, sua filha biológica, apenas aos 17 anos de idade, sendo uma figura ausente durante a infância e boa parte da adolescência da jovem. No entanto, tentou retomar o contato, nutrindo uma relação de afeto muito mais íntima do que esperavam. Assim que completou a maioridade, a união foi confirmada, surpreendendo o lado materno.

De acordo com o Daily Star, a chegada do pai resultou até mesmo em brigas com a meia-irmã em uma disputa para saber quem faria sexo com ele, conforme relatado em depoimentos para as autoridades do caso. Travis possui uma série de imagens com a filha e a afilhada nas redes sociais, incluindo durante a cerimônia.

O homem foi condenado a mais de dois anos de prisão, mas cumprirá a pena em sentenças socioeducativas — juntamente a uma série de medidas restritivas, como o impedimento de manter contato com Samantha. A garota, por sua vez, foi condenada a 22 dias prisão, mas também foi liberada.

