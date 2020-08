Pagamento da última parcela do auxílio termina hoje ao Bolsa Família

A Caixa paga nesta segunda-feira (31) a 5ª e última parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. Recebem hoje 1,9 milhão de pessoas que fazem parte do programa e que têm o número final 0 do NIS, encerrando o pagamento do benefício a esse grupo.

O auxílio deve ser prorrogado até dezembro, com valor menor, como já confirmou o presidente Jair Bolsonaro. Mas o governo ainda não anunciou qual será a quantia.

Nesta terça (1º), 4 milhões nascidos em agosto, do ciclo 1 do calendário de pagamento, vão poder sacar em dinheiro a primeira, segunda, terceira ou quarta parcelas. E na quarta-feira (2), 3,6 milhões nascidos em feveriro, do ciclo 2, vão receber pela conta digital, além dos nascidos em fevereiro do novo grupo liberado.

Esse último lote é formado de trabalhadores que fizeram o cadastro nas agências dos Correios entre 2 de junho e 8 de julho; trabalhadores que fizeram a contestação de 3 de julho a 16 de agosto e foram considerados elegíveis; e beneficiários que receberam a primeira parcela em meses anteriores, mas que tiveram o benefício reavaliado em agosto.

O calendário de pagamentos é organizado em ciclos de crédito em conta poupança digital e saque em espécie. Os beneficiários recebem a parcela a que têm direito no período de acordo com o mês de nascimento.

Fonte: R7