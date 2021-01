PACs têm novo horário de atendimento à população

As unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs) têm novos horários de atendimento à população, conforme estabelece a Portaria n° 219/2020 da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), publicada na edição do último dia 28 de dezembro no Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE).

Com a publicação da portaria, os PACs São José, Sumaúma, ViaNorte e Cidade Leste passam a funcionar, até o dia 10 de janeiro de 2021, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18h.

Os PACs Parque Dez, Compensa, Alvorada, Educandos e Galeria dos Remédios funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h; e os situados nos municípios de Iranduba, Manacapuru, Parintins e Itacoatiara de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.

Segundo o secretário titular da Sejusc, William Abreu, as medidas atendem ao Decreto n° 43.235, de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o funcionamento dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual em virtude da necessidade de estabelecer novas medidas sanitárias propostas pelo Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate à Covid-19.

Ainda segundo o titular da pasta, os PACs continuam seguindo todas as medidas de segurança contra o novo coronavírus estabelecidas pelo Governo do Amazonas e por organismos estaduais, nacionais e internacionais.

Mais detalhes – Ainda sobre a nova portaria, o secretário destaca que ficou definido que, até o dia 10 de janeiro, o horário de funcionamento da Sejusc passará a ser das 8h às 14h. De acordo com ele, a medida se faz necessária para preservar a saúde de servidores que estão no grupo de risco, além de ajudar, com o envio de parte dos funcionários da secretaria, a reforçar as equipes do Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate à Covid-19.

Os serviços, atividades e atendimento relacionados à rede de proteção à criança, ao adolescente em conflito com a lei, ao idoso, à mulher, à Pessoa com Deficiência (PcD) e ao cumprimento dos Direitos Humanos permanecem em funcionamento normal, observados o uso de máscaras de proteção; a higienização frequente das mãos; o uso de álcool gel 70% e demais protocolos de segurança contra o novo coronavírus.

*Com informações da assessoria