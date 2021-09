Pacotes de drogas são apreendidos em colunas de ferro de embarcação

Na madrugada deste sábado (18/09), policiais da Base Fluvial Arpão apreenderam 3 quilos de drogas escondidos em três colunas de ferro de uma embarcação. A apreensão aconteceu durante as abordagens feitas pelos policiais em embarcações que trafegam pelo rio Solimões, nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

Por volta da 1h, durante abordagem feita pelos policiais na embarcação “Itaporanga”, tipo ferry boat, oriunda do município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) com destino a Manaus, foram encontrados nove pacotes de cocaína em três colunas de ferro da embarcação. Além do entorpecente, também foram encontrados dois DVRs, aparelhos conectores de imagens geradas por câmeras de segurança, que transmitem em tempo real para outros monitores que estão conectados.

A apreensão da droga representa um prejuízo de R$ 75 mil ao crime. O material ilícito foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil.

Base Arpão

Coordenada pela SSP-AM, a Base Arpão tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.