Pacote de Obras de Inverno: mais um grande benefício para Manaus

Vias com buracos, propícias para ocasionar problemas na suspensão de veículos e acidentes, intrafegáveis… um risco também para a saúde das famílias. É com o foco em vias com estas características que a Prefeitura de Manaus está levando um grande programa de tapa-buracos para toda a cidade. O pacote de Obras de Inverno já está nas ruas e chegará ainda nesta primeira fase a 14 bairros.

São investimentos mensais de R$ 5 milhões que ao final de seis meses – tempo de execução dos trabalhos – terão modificado a situação de muitas vias da cidade. Os trabalhos foram planejados para a execução mesmo durante a fase de chuvas, devido à urgência e necessidade nos bairros.

Trezentos trabalhadores e máquinas estão atuando nas obras, que tiveram largada no Jorge Teixeira e chegaram ainda esta semana ao Galileia, conjunto da Cidade Nova, onde 31 ruas recebem as equipes de obras e duas mil toneladas de massa asfáltica.

A ação chegará ainda ao Shangrilá, Redenção, Bairro da Paz, Parque das Laranjeiras, Betânia, Colônia Terra Nova, Monte das Oliveiras, Rio Piorini e Santa Etelvina. Também serão contemplados o Tancredo Neves, São José e Zumbi dos Palmares, totalizando 14 localidades nesta primeira etapa. Ao final desta fase serão 1.717 ruas atendidas em um total de 558 km.

Com o avanço dos trabalhos, as áreas, desassistidas há anos pelo poder público, terão consideráveis melhorias em sua mobilidade e qualidade de vida de seus moradores. Esta, aliás, será uma preocupação constante da prefeitura, que visa o melhor para a cidade.

No verão ou no inverno, o trabalho é certo.