Pacientes de fisioterapia do Disa Oeste reclamam da mudança de local

Na última quinta-feira (27), o Complexo de Saúde Oeste, mais conhecido como Disa Oeste, localizado na rua Comandante Pedro Lasmar, s/n , conjunto Santos Dumont, zona oeste de Manaus, foi palco de uma reunião onde pacientes de fisioterapia reclamaram aos funcionários de saúde a mudança de local e os problemas ocasionado por isso.

Mães de crianças especiais e outros pacientes reclamam não terem sido informados oportunamente da mudança e disseram que o transporte é a principal dificuldade para acessar ao novo prédio alugado pela prefeitura. “Não fomos informados e nossa preocupação é o acesso, sabemos que o ônibus não chega perto, como iremos carregar os nossos filhos até lá , tem pessoas cadeirantes simplesmente decidiram mudar sem consultar com os pacientes, minha filha faz fisioterapia há seis anos aqui no Disa e para mim e outros é uma dificuldade o transporte, a distancia, o acesso, é uma falta de respeito com os usuários do serviço de fisioterapia”, afirmou Andréia da Rocha.

“Não concordamos com a mudança de endereço do Disa Oeste, pois ela dificulta a locomoção de vários pacientes. Tanto do bairro da Paz como de pacientes de Bairros próximos. Eu e meu filho teremos que acordar muito mais cedo e fazer uma viagem mais longa por conta do novo endereço. O local novo ainda não tem estrutura para nos receber, está sendo reformado, então porque estão nos tirando de um local apropriado para um novo endereço que ainda nem está pronto? Depois que o Disa Oeste for desativado não haverá na região local que ofereça os mesmos serviços. Então pessoas que moram no local e proximidades vão ter que viajar até a zona sul para utilizar o serviço? Porque somente a Zona Sul é privilegiada? Muito se fala de um novo local na zona sul com mais recursos para os nossos filhos, mas para isso estão fechando uma unidade existente e excelente no atendimento da Zona oeste”, disse Gabriela Souza da Silva, mãe de Maxwell Silva de Lima, de 2 anos.

CER deve atender pacientes de toda a capital

Funcionárias da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) explicaram que o Centro Especializado de Reabilitação (CER), localizado na rua Terezina, nº 99 , bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Sul, irá funcionar a partir do próximo dia 15 de setembro e atenderá pacientes dos quatro distritos da capital.

“Aqui é um prédio antigo com um tipo serviço apenas. Falta às vezes água. A estrutura não é ideal e não cumpre com as exigências do Ministério de Saúde para ser reconhecido como CER. Por tratar-se de um prédio administrativo do Disa não esta regularizado. No novo local, teremos um ambiente mais adequado e com equipe multidisciplinar para atender melhor”, destacou Carla Aldaba, gerente da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência.

“Foram mais de quatro anos para ter um Centro Especializado de Reabilitação e assim contar com recursos do Ministério de saúde. Peço desculpas pela falha na comunicação entre pacientes e pessoal de saúde”, explicou Dra. Ângela Loureiro, diretora do Departamento de Redes de Atenção Semsa.