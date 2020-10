‘PAC Plantão Alternativo’ realiza emissão de documentos em três unidades, neste sábado (17)

O programa “PAC Plantão Alternativo”, coordenado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sesjuc), terá uma 2ª edição neste sábado (17). O atendimento funcionará das 9h às 12h, com a distribuição de 100 senhas em três unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC): Educandos, Galeria e Parque 10 Mall.

A ação tem como objetivo atender a população aos sábados e realizar o encaminhamento para Certidão de Nascimento e emissão de 1ª e 2ª vias do Registro Geral (RG), o qual é o serviço mais procurado entre os oferecidos nos PACS atualmente.

Os PACs ficam localizados em três zonas da cidade: Educandos (avenida Lourenço Braga, bairro Educandos, zona sul); Galeria (rua Miranda Leão, Centro) e Parque 10 (avenida Tancredo Neves, bairro Parque 10, zona centro-sul).

Segundo o secretário William Abreu, titular da Sejusc, os atendimentos aos sábados são destinados para beneficiar uma demanda acumulada por conta da pandemia da Covid-19. Ele reforça que os PACS seguirão todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), como distanciamento social e aferição de temperatura.

O secretário executivo de Cidadania da Sejusc, Joel Silva, espera receber mais de 400 pessoas nesta edição. “Esperamos receber o público operacional, o qual também será alvo dos serviços neste sábado. A Sejusc está com a equipe montada e planejada para atender essa demanda, sendo assim, mais uma vez o Governo do Estado está marcando essa ação de cidadania para desenvolver esse atendimento como um todo”.

Lançamento

O programa “PAC Plantão Alternativo” teve início no dia 3 de outubro, na zona leste da capital. O programa contou com 500 atendimentos nos PACs Leste e São José, entre a emissão de 1ª e 2ª vias do RG, além do encaminhamento para Certidão de Nascimento.

Ao todo, a Sejusc coordena 13 unidades do PAC, sendo nove na capital e quatro em outros municípios: Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru e Parintins.

