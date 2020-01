“PAC em Movimento” realiza mais de 100 atendimentos na zona norte

Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) realizou 111 atendimentos na Zona Norte de Manaus, neste sábado (11), durante a primeira edição do programa “PAC em Movimento”. A ação organizada pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), em parceria com a DPE-AM, ocorreu na Escola Estadual Ernesto Pinho Filho, na avenida Sumaúma, bairro Monte das Oliveiras.

O evento que contou com a equipe do programa Defensoria Itinerante foi em alusão ao Dia da Consciência Negra, Dia Nacional de Não Violência Contra a Mulher e Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Com o atendimento jurídico gratuito da Defensoria, os moradores da Zona Norte ingressaram com pedidos para retificação de registros, pensão alimentícia, entre outros. Participaram do atendimento as defensoras públicas Juliana Lopes, Adriana Martins, Carol Rocha, Ellen Melo, Kanthya Pinheiro e Louise Torres.

Por meio da Sejusc, foram oferecidos serviços de emissão de documentos, como primeira e segunda via de carteira de identidade e segunda via de certidão de nascimento, além de rodas de conversa sobre igualdade racial, direitos dos idosos, crianças e adolescentes.

“A Defensoria atua levando a dignidade humana para aquelas pessoas que não reúnem condições de ter um advogado, mas precisam ingressar com uma ação judicial ou ter uma dúvida jurídica esclarecida. Nesta parceria com a Sejusc, a gente consegue chegar ainda mais próximo da população, já que o assistido não precisa ir até a Defensoria, mas os defensores vão até o bairro dele”, afirmou a defensora Juliana Lopes, coordenadora do programa Defensoria Itinerante.

“Este atendimento ainda aconteceu em um sábado, quando muitas pessoas não trabalham, tornando o acesso à Justiça mais viável às pessoas”, completou.