PAC Compensa recebe melhorias estruturais após 21 anos

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), iniciou o processo de modernização das unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs). O PAC Compensa, que apresenta um dos maiores fluxos de atendimento e funcionava em um prédio que nunca havia passado por melhorias estruturais desde a fundação, é o primeiro que está recebendo os serviços, que também serão executados nas outras unidades, de acordo com a Sejusc.

Os trabalhos têm como objetivo qualificar os serviços oferecidos nos locais, proporcionando mais conforto e segurança aos cidadãos. “O PAC Compensa existe há 21 anos e nunca passou por uma reforma. Será um PAC mais moderno, com tecnologia avançada, para que a gente possa atender da maneira que a população merece”, disse a titular da Sejusc, Mirtes Salles.

Depois da unidade da Compensa, o cronograma prevê melhorias nos PACs Alvorada e Educandos. Durante o período de execução dos trabalhos, os serviços são deslocados para outras unidades, sem que a população fique desassistida.

“Enquanto o PAC Compensa está em reforma, nós transferimos todos os serviços para o PAC Alvorada. Hoje, no PAC Alvorada, nós temos dois funcionando, o Alvorada e o Compensa. Temos lá uma capacidade dobrada. Em seguida o PAC Alvorada vai entrar em reforma e os serviços vão se mudar para o PAC Compensa, e assim sucessivamente”, detalhou a secretária.

Nova estrutura

Entre as novidades na estrutura revitalizada do PAC Compensa, está um auditório que vai atender demandas internas e também direcionadas aos cidadãos.

“Vai ser o único PAC que vai ter um auditório com capacidade para 200 pessoas, para que possamos realizar os eventos da Sejusc como um todo, fazer treinamento e atender a população. Será um ponto não só para atender a população, mas um local de eventos”, concluiu Mirtes Salles.

Antes de entrar em reforma, o PAC Compensa atendia mais de 1.700 pessoas só para cédulas de documento de identidade, entre 1ª via e 2ª via. Além deste serviço, a unidade reunirá os mais procurados pela população.

“Nós temos vários parceiros, como o Bradesco, que é um banco que vem nos acompanhando há muitos anos dentro dos PACs. Temos também os Correios, a Sefaz, o Procon, a Águas de Manaus e vários outros parceiros que também fazem parte, há mais de 20 anos, desse PAC da Compensa”, pontuou France Mendes, secretária executiva de Cidadania da Sejusc.

Ela destacou, ainda, que a obra deve ser entregue no final de outubro, quando a modernização do PAC Compensa entrará em uma nova fase.

“A Sejusc vai entrar com a parte de estruturação de equipamentos, nós vamos equipar o PAC. Os parceiros também entrarão aqui para fazer essa estruturação dos equipamentos, colocar todo o processo de maquinário para que possamos inaugurar e para que a população possa se beneficiar com esse PAC, com esses serviços”, acrescentou France Mendes.

PAC Digital

O aplicativo lançado na quinta-feira (07/10), pelo Governo do Amazonas, por meio da Sejusc, já entrou em funcionamento para agendamentos de serviços que serão realizados a partir de quarta-feira (13/10). O PAC Digital vai otimizar os agendamentos on-line na emissão de 1ª e 2ª vias de Registro Geral (RG) e Registro Civil de Nascimento (RCN). O serviço vai agilizar os atendimentos no estado e atender uma demanda reprimida provocada pela pandemia da Covid-19. Essa medida faz parte de um plano de ação criado pelo Governo do Amazonas, que inclui também a realização de ações de cidadania, tanto na capital quanto no interior, e a modernização das unidades do PAC na capital.

