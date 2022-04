Pabllo Vittar dá mais audiência que palco principal no Festival Coachella

A artista superou a concorrência durante seu show. O canal 3 do festival, que passava sua apresentação, ganhou na audiência do principal palco do festival na Califórnia.

A brasileira conseguiu reunir mais de 45 mil pessoas assistindo à sua performance no YouTube, contra 41 mil que assistiam a transmissão do palco principal, que teve ao mesmo tempo as exibições do duo inglês Disclosure e do australiano Flume. Já o canal número 2, com Danny Elfman, registrou 8,2 mil no momento.

A informação da audiência de cada apresentação não é apresentada pelo canal do Coachella no YouTube, mas é possível de ser visualizada na página que listava todas as transmissões ao vivo. Emoção e história A brasileira se emocionou após se apresentar no Coachella 2022 na noite de ontem.

Em sua última música, “Nocaute”, a primeira drag queen a se apresentar no evento teve um choro compulsivo que a levou a deitar no chão do palco enquanto era aplaudida pelo público. O evento contou com a apresentação dos hits “Salvaje”, “Tímida”, “Amor de Que” e “Rajadão”. No início do espetáculo, após cantar “Bandida”, Pabllo destacou sua marca histórica no festival: “Meu nome é Pabllo Vittar sou uma drag queen do Brasil.”

Ainda, durante seu show, ela faz uma homenagem para sua colega de trabalho. “Anitta I love you!”, disse, antes de executar a música “Sua Cara”, da parceira com Diplo e a carioca que se apresentou no festival no dia anterior.

Com informações do Uol