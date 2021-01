Oxigênio: empresa monta plano de emergência para abastecer hospitais públicos do AM

A empresa amazonense Carboxi Indústria e Comércio de Gases, fabricante de gases industriais, especiais e medicinais do Polo Industrial de Manaus, montou um plano de ação emergencial para fornecer oxigênio medicinal ao governo do Amazonas e atender a rede pública hospitalar do estado que está com dificuldades para manter os estoques no combate a Covid-19.

A Carboxi Gases já vem auxiliado a rede de saúde desde o primeiro pico da pandemia quando abasteceu ininterruptamente todos os gases medicinais para o Hospital de Campanha Nilton Lins até o fechamento daquela unidade.

A Carboxi Gases é atual fornecedora de gases medicinais para a rede pública de Roraima, como também da maioria dos hospitais privados daquele estado. “Não deixamos, em nenhum momento, de atender aos picos de consumo daquele Estado”, diz um comunicado emitido pela empresa nesta quarta-feira (13).

“Desta forma, a Carboxi Gases está envidando todos os esforços para colaborar com o fornecimento suplementar também ao nosso Estado do Amazonas”, informa a nota.

Ainda de acordo com a Carboxi Gases, apesar de não ser a empresa contratada pelo governo do Amazonas, já está atendendo ao apelo emergencial do Estado, com toda a sua produção voltada para o oxigênio medicinal, com envio desse produto para o sistema estadual de saúde.

“Esperamos contribuir para minimizar os inúmeros problemas e perdas que essa pandemia já causou e ainda causa ao nosso povo e nos colocamos, como sempre, à disposição das autoridades e da sociedade como um todo para construir soluções”, diz o documento da Carboxi.

