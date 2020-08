Overbooking: Gol ‘deixa na mão’ passageiros que embarcariam em Manaus

Dezenas de passageiros foram impossibilitados de embarcar em um voo da empresa Gol Linhas Aéreas por volta das 15 horas, deste domingo, no Aeroporto Internacional de Manaus Eduardo Gomes, na zona Oeste da capital. Pelo menos trinta pessoas não embarcaram no voo 1754 com destino a cidade de Guarulhos, São Paulo.

De acordo com passageiros, a viagem foi programada com antecedência, no entanto, na hora de embarcar a empresa afirmou não ter mais assentos disponíveis para o restante que ficou em fila aguardando a hora de entrar no avião.

“Já tínhamos despachado a bagagem quando nos disseram que não daria mais para entrar no avião por que ele já estava cheio e partindo. Eu e mais 30 pessoas ficaram para trás. Fizemos um grupo no WhatsApp e vamos oficializar essa reclamação. A funcionária da Gol disse que não tinha o que fazer, o que ela poderia fazer era vender uma outra passagem”, explicou o engenheiro agrônomo, Júlio Cesar Viriato Zolly, 36, que tinha o objetivo de viajar a trabalho para Mato Grosso do Sul.

“Eu comprei essa passagem há três dias e até então havia poltrona disponível. Como eu e mais 30 pessoas foram prejudicadas, nós vamos já entramos em contato com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), mandamos a reclamação e vamos processar a Gol, há uma pessoas que viajaria para cumprir dois plantões médicos, fora as outras pessoas que já tinham pago 6 mil na passagem e tiveram que desembolsar mais dinheiro para comprar outra passagem”, comentou ainda.

Outra pessoa que não conseguiu adentrar no voo foi a comerciante Tânia Lima de Souza, 30. Ela é natural de Nhamundá, interior do Amazonas, e também viajaria a trabalho. “Nós chegamos uma hora antes do check-in. Isso é uma indignação. Nossos compromissos, o hotel que já estava reservado, gastos imensos e simplesmente a resposta da Gol é que conseguiria um voo para dia 11 e por R$ 6 mil. Eu não tenho esse dinheiro”, ressaltou ela, que comprou a passagem no dia 25 de julho no valor de R$ 2,3 mil.

Conforme o grupo de passageiros, que fizeram um grupo no WhatsApp, a ideia é reportar a situação para a Empresa a fim de serem ressarcidos pelo dano. O voo 1754 saiu de Manaus às 15h59 e está previsto para chegar em Guarulhos às 21h08. A reportagem entrou em contato com a companhia aérea e aguarda posicionamento.

*Karol Rocha/A Crítica