Ouvidoria do TCE-AM participará de evento nacional promovido pelo TCU

A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) participará, nos próximos dias 9 e 10 de novembro, do Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas (Enco 2020).

O evento acontecerá de forma virtual, das 9h às 13h, e é organizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Logo no primeiro dia de evento, o conselheiro-ouvidor do TCE-AM, Érico Desterro, falará sobre a “Gestão de Riscos e o Papel das Ouvidorias”. A palestra do conselheiro da Corte de Contas do Amazonas começará às 10:40h.

O encontro contará, ainda, com palestras de outras autoridades no cenário nacional, como o presidente do TCU, ministro José Mucio Filho;o presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB), conselheiro Ivan Bonilha; o presidente da Atricon, conselheiro Fábio Nogueira; o presidente do Conselho Nacional dos Presidentes dos TCs do Brasil, conselheiro Joaquim de Castro e presidente do Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidoria e Controle Social do Instituto Rui Barbosa, o conselheiro Antonio Gilberto Jales.

O Enco 2020

Com temas voltados aos desafios da gestão em novos tempos, o Econ 2020 trará discussões acerca da gestão de riscos; proteção de dados; desempenho, e oportunidades de relacionamentos com o controle social. O encontro visa, a partir do compartilhamento de experiências em diferentes Tribunais de Contas do Brasil, aprimorar o desempenho das Cortes nos atos administrativos que são responsabilidades dos TCs.

Voltado para servidores e colaboradores que exercem funções em ouvidorias e corregedorias, o evento permanece com inscrições abertas até o dia 10 de novembro. Para participar, basta o interessado acessar o link e cadastrar seus dados. O Enco 2020 terá carga horária total de 8h.