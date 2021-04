Outdoors divulgam benefícios de emendas de R$ 750 mil de Belarmino Lins ao Estado

A liberação de recursos da ordem de R$ 750 mil, oriundos de emendas impositivas, destinados à aquisição de vans e de uma ambulância para cinco municípios do Estado, está sendo comemorada pelo deputado estadual Belarmino Lins (PP) em outdoors espalhados no interior do Estado.

Os outdoors focam benefícios para cinco municípios, que agora poderão adquirir vans para serem utilizadas em serviços de atendimento a pessoas da Melhor Idade em Barreirinha, Fonte Boa, Jutaí, Tonantins e Itapiranga.

“Os outdoors representam a nossa prestação de contas com relação aos recursos liberados pelo governador Wilson Lima em consequências de emendas impositivas de nossa autoria em favor do interior do Estado e da capital, Manaus”, diz o parlamentar, explicando que as vans atenderão todas as pessoas que desenvolvem atividades nos Centros de Convivência do Idoso nos municípios contemplados. “Os recursos para a aquisição das vans são frutos das minhas emendas e os recursos que possibilitaram a construção dos Centros são oriundos de emendas do deputado federal Átila Lins (PP)”, diz Belarmino.

Quanto a Manaus, Belarmino destaca em outdoor emenda impositiva que possibilitou a liberação, pelo Governo do Estado, de R$ 150 mil para a aquisição de uma ambulância ao Hospital Infantil Dr Fajardo. A ambulância foi adquirida pelo diretor do hospital infantil, Aly Ballut, em faveiro passado, e já se encontra prestando serviço à unidade de saúde.