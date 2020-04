Outdoor com ‘meme do caixão’ pede para população ficar em casa

Uma empresa de Poços de Caldas, a 460 km de Belo Horizonte, apostou no bom humor para alertar os moradores sobre os riscos da Covid-19. A companhia colocou em outdoors da cidade a foto de quatro homens que viralizaram com o meme do caixão, acompanhada com os dizeres: “Fique em casa ou dance com a gente!”.

A brincadeira faz referência aos vídeos que estão sendo usados em montagens na internet, que mostram uma pessoa em situação de risco e terminam com o grupo de carregadores de caixões dançando durante funerais na África. As edições ficaram famosas com a música eletrônica Astronomia 2K19, de Stephan F., ao fundo.

Carolini Araújo, de 31 anos, gerente comercial da empresa que espalhou os cartazes nas três principais avenidas de Poços de Caldas, lembra que teve a ideia após ver brincadeiras em redes sociais.

— Eu vi no Instagram uma montagem com um outdoor falso com a foto dos carregadores de caixão. Então pensei em fazer isto na vida real, aproveitando um espaço nosso para passar a mensagem de que as pessoas precisam se cuidar, de uma forma leve e engraçada.

A gestora conta que também aproveitou a experiência para mostrar aos clientes o impacto que as placas podem gerar e, assim, tentar amenizar a queda das vendas causada pelo isolamento social para conter o novo coronavírus.

Desde 23 de março, um decreto estadual proibiu o funcionamento de comércios e serviços que não são considerados essenciais em Minas Gerais. Poços de Caldas segue as recomendações e na cidade só podem abrir supermercados, postos de combustíveis, empresas de saúde e de venda de comida, desde que o cliente retire o produto para consumir em casa.

Carolini, que está trabalhando em home office, confessa que a reação do público em relação aos outdoors foi maior do que esperava.

— A repercussão foi absurda. Ficamos surpresos e felizes que a mensagem de alerta tenha chegado a tantas pessoas. Até celebridades compartilharam as imagens.

