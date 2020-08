Os Paralamas do Sucesso toca clássicos em sua primeira live hoje!

Pare e repare bem no show incrível que Os Paralamas do Sucesso faz neste sábado, dia 29 de agosto. Em sua primeira live na quarentena, esse trio amor do rock nacional apresenta no YouTube o espetáculo inédito “Paralamas Clássicos”, a partir das 20h! (horário de Brasília)

O repertório da live passa por grandes sucessos lançados pelo grupo ao longo de seus quase 40 anos de trajetória, como “Óculos”, “Alagados”, “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados”, “Aonde Quer Que Eu Vá”, “Cuide Bem do Seu Amor” e tantos outros.

E a banda ainda está preparando uma série de surpresinhas para esse showzão. O que será que vem por aí?

Até o cantor Samuel Rosa, do Skank, já pediu música para os amigos! Olha o vídeo que ele postou nas redes sociais sugerindo que eles tocassem “Lanterna dos Afogados”:

Um pouquinho de história…

Na estrada desde 1982, Os Paralamas do Sucesso é formada por Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria). Ao longo de toda essa trajetória, o grupo já ganhou troféus importantes da música, como o Grammy Latino, o antigo MTV Video Music Brasil e o Prêmio Multishow.

O grupo lançou 11 DVDs e 28 discos, entre trabalhos de estúdio e gravados ao vivo. Alguns dos discos mais marcantes são “Sinais do Sim” (2017), “Paralamas e Titãs – Juntos e ao vivo” (2008), “Longo Caminho” (2002), “Acústico MTV” (1999), “Selvagem?” (1986) e “Cinema Mudo” (1983).

O disco mais recente da banda, “Os Paralamas do Sucesso Em Casa” (2020), foi lançado nesta quarentena e conta com alguns hits remasterizados, como “Ela Disse Adeus”, “Lourinha Bombril (Parate y mira)”, “Ska” e “La Bella Luna”.

Fonte: Catraca Livre