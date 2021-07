Os filmes sobre cassinos e apostas que você não pode perder

Ao entrar no mundo do cinema e dos clássicos, é importante ter assistido a variedade de relatos da indústria dos filmes. E as histórias de ação que acontecem em cassinos ou o mundo do dinheiro e as traições das apostas, são inspiração até o dia de hoje de grandes roteiristas e cineastas. Apresentamos 3 filmes dos muitos que há sobre o tema, mas que sem dúvida, são os mais importantes:

Rain Man

Rain Main é um filme de 1988 dirigido por Barry Levinson que conta a história de um pai que deixa toda sua fortuna ao morrer (mais de 3 milhões de dólares) a seu filho menor autista que está dentro de uma instituição mental.

Charlie Babbitt (Tom Cruise) é o irmão maior que descobre que seu pai não tem deixado nada para ele na herança. Por isso, sem ter contato com o irmão, decide levá-lo a Los Angeles.Os dois personagens passam uma noite em Las Vegas, onde uma surpresa está por se desatar.

Este clássico foi vencedor dos Oscars nas categorias de Melhor Filme, Melhor Direção (Barry Levinson), Melhor Ator (Dustin Hoffman) e Melhor Roteiro (original). Um filme surpreendente.

No Brasil, também foi levado ao teatro, interpretado por Marcelo Serrado e Rafael Infante.

Casino

Casino é um filme americano de 1995 dirigido por Martin Scorsese, baseado no livro de mesmo nome de Nicholas Pileggi, que também co-escreveu o roteiro para o filme com Scorsese.

Robert De Niro atua como Sam “Ace” Rothstein, um apostador judeu-americano que é chamado pela máfia para supervisionar o casino Tangiers, em Las Vegas. A história é baseada em Frank Rosenthal, que dirigiu os cassinos Stardust, Fremont e do Hacienda para a máfia de Chicago entre a década de 1970 até o início da década de 1980.

Protagonizada também pela reconhecida Sharon Store e também pelo Pesci, como a maioria dos filmes de cassino é ambientado em Las Vegas mas no ano de 1973.

Sharon Stone foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz e ganhou um Globo de Ouro por Melhor Performance de Uma Atriz em um Filme. Martin Scorsese também recebeu o Globo de Ouro de Melhor Diretor .

The Cooler

The Cooler é um filme norte-americano de 2003, do gênero drama, dirigido por Wayne Kramer e estrelado por William H. Macy e Alec Baldwin.

Bernie Lootz é um jogador que deve 100.000 dólares a um cassino. Seu azar leva-o a ser contratado para fazer apostas ao lado de sortudos, e assim impedi-los de continuar a ganhar. Tudo vai bem até que Bernie, já próximo de pagar toda sua dívida, conhece a garçonete Natalie e os dois se apaixonam. Entretanto, o mafioso chefe Shelly Kaplow não quer deixar Bernie escapar assim tão facilmente.

The Cooler pode soar como um sitcom obscuro, com personagens esquisitos e uma saída fácil. Porém, o filme tem uma estranha maneira de ser ousado e torcido em simultâneo. Surfamos a história, enquanto eventos inesperados nos surpreendem.

Todos os apaixonados pelo cassino e pelas apostas desfrutam muito de uma noite de cinema com qualquer destes filmes sobre cassinos, e suas histórias imprescindíveis. Lembre que pode ser parte do mundo de ação e dinheiro de Las Vegas desde casa em Betano. Você também pode seguir sua equipe favorita como Santos, Fluminense ou Palmeiras, e apostar nela.