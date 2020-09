Os bons hábitos ficam

Lavar as mãos é um hábito reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma das principais armas para combater epidemias. Não é à toa que esta tem sido uma das medidas mais incentivadas em todo o mundo em meio à presença do novo coronavírus, causador da Covid-19.

Em Manaus, o pico da pandemia passou, a letalidade pelo vírus diminuiu e o número de internações hospitalares também, porém o novo coronavírus ainda é uma ameaça presente e atinge pessoas diariamente. Por isso, especialmente agora, com o retorno das atividades comerciais e as pessoas voltando a circular, dividindo ambientes, é importante que os bons hábitos de higiene, como lavar as mãos, continuem. São medidas simples, porém importantes na prevenção de doenças, para deixar esse e outros vírus fora de sua casa.

Além do trabalho, se você tiver que sair e puder fazer escolhas, opte por ir a espaços comerciais que ofereçam a seus clientes estruturas para higienização das mãos. Veja detalhes desta e outras medidas:

– As mãos devem ser lavadas com freqüência. O ritual completo deve durar pelo menos 50 segundos. Capriche na limpeza entre os dedos, incluindo o polegar. Lave também o dorso e o punho. Se puder, opte pelo sabão neutro.

– Se estiver na rua, opte por toalhas de papel para enxugar as mãos.

– Ao chegar da rua, tire o calçado para entrar em casa. Higienize-o antes de guardar.

– Lave bem os alimentos antes de consumi-los.

– Deixe frutas e folhas de molho por 15 minutos em solução clorada: uma colher de água sanitária para cada litro de água.

– Se optar por comidas prontas em delivery, não esqueça de higienizar suas mãos e embalagens.

– Limpe a casa uma vez ao dia.

– Mantenha objetos de uso pessoal (celular, computador, tablete, canetas e canecas, por exemplo) higienizados.

Além disso, o álcool em gel deve estar sempre com você. E não se esqueça de usar a máscara e levar outras para a troca durante o dia. Elas devem ser trocadas no máximo a cada três horas.

Lembre-se: Os bons hábitos ficam. Preserve sua saúde e fique longe do novo coronavírus.