Os 5 melhores goleiros do século XXI

Na centúria porteiros como Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Peter Cech, Manuel Neuer e Thibaut Courtois ficaram para a história como os máximos expoentes do século na posição de guarda-redes dentro da equipe, a julgamento e critério da Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (siglas inglesas de IFFHS).

No futebol profissional, jogadores não só se destacam na posição de ataque e defesa da equipe, também fazem gala de grandes talentos aqueles que se ocupam de defender a baliza ante a investida rival.

A IFFHS publicou um relatório atualizado sobre o desempenho e desempenho dos jogadores de futebol a nível mundial no período de 2001 a 2020. A entidade é responsável por uma avaliação anual, e classifica os melhores com base numa série de cânones da organização.

Mais detalhes sobre os 5 melhores arqueiros desde o início do século XXI.

Gianluigi Buffon

A primeira década do século foi uma das mais bem sucedidas para o arqueiro italiano Gianluigi Buffon. Aos 43 anos mantém-se ativo nas fileiras da Juventus competindo na Série A da Itália. Os registros de Buffon o mantêm na lista de figuras lendárias do século.

Iniciou sua carreira profissional com o Parma na campanha 1995-96 até ingressar na Juventus, clube com o qual acumula 19 temporadas até o momento. Com o PSG conseguiu defender o arco sozinho a campanha 2018-19.

Iker Casillas

Casillas protagonizou uma etapa de glórias com o Real Madrid, com os brancos pôde alcançar vários palmarés: 3 Champions, 2 Copas Intercontinentais, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa da Europa, 5 Ligas, 2 Copas do Rei e 2 Supercopas de Espanha.

Uma de suas melhores proezas no campo de jogo foi na Copa do Mundo celebrada em África do Sul 2010, recebeu apenas dois gols na classificação e contribuiu com a vitória parando várias chegadas de Arjen Robben ao arco.

Conseguiu parar várias bolas na Euro 2008 e 2012 ao enfrentar as seleções da Itália e Portugal durante a jornada de pênaltis em fase de quartas e nas semifinais.

Petr Cech

Petr Cech se caracterizou por seu árduo profissionalismo, perseverança e espírito competitivo nos momentos mais prementes de um partido. Demonstrou em 2006 sua dureza no campo enquanto disputava um encontro com o Reading, sofreu fratura craniana depois de um golpe de joelho dado por Stephen Hunt.

Pouco tempo depois, regressou com o seu emblemático capacete de rúgbi, facto que não reduziu o desempenho na sua carreira, nem lhe impediu de entrar na elite dos grandes goleiros da Europa.

Continuou colhendo títulos, consagrou-se com 4 títulos de Premier League, 1 Champions League em 2012, e 6 FA Cups (4 com o clube Chelsea e 2 com o clube Arsenal). Está inscrito nos registos do futebol mundial como um dos melhores goleiros de todos os tempos. Ostenta o recorde lendário do goleiro que tem disputado mais jogos sem receber gols, 202 encontros sem anotações em contra.

Manuel Neuer

Manuel Neuer possui uma invejável coleção de títulos aos 35 anos, 8 troféus da Bundesliga, 2 Supercopas da Europa, e 2 Mundiais de Clubes. Além disso, o capitão alemão do Bayer de Munique ganhou a maioria dos encontros disputados.

Falta a posse do Euro para completar seu elenco de palmarés com o campeão vigente da Europa. Foi eleito o melhor da década anterior, além de ganhar cinco vezes a distinção anual outorgada pela IFFHS. O ano de 2020 foi um ano cheio de vitórias para Neuer, os bávaros arrasaram com todos os títulos do continente.

Neuer assumiu a baliza da seleção da Alemanha no Mundial Brasil 2014 com um desempenho impecável que lhe valeu o reconhecimento mundial e o qualificou como o melhor goleiro do evento.

Thibaut Courtois

O goleiro belga produziu grandes emoções e surpresas na temporada 2014 da Liga Santander, a sua passagem pelo Atlético de Madri em condição de cedido conseguiu conquistar o título demonstrando suas habilidades para deter a bola na baliza.

Na Copa do Mundo Rússia 2018 obteve o prêmio “Luva de Ouro” por sua extraordinária qualidade no torneio, só recebeu 3 gols no concurso e em três jogos recebeu zero gols.

Courtois possui um Mundial de Clubes e uma Liga com o Real Madrid, 2 títulos de Premier League com o Chelsea, 1 Europa League e 1 Supercopa da Europa com o Atlético de Madri.