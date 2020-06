Orquestra Popular do Abrigo Moacyr Alves promove live solidária

Com a pandemia da Covid-19, as atividades voltadas aos comunitários e público externo no Abrigo Moacyr Alves foram suspensas para amenizar os impactos causados pelo novo coronavírus.

Para marcar o retorno das atividades da Orquestra Popular do Abrigo Moacyr Alves e do Projeto Tocando a Alma, será promovida uma live solidária na próxima quinta-feira (18), a partir das 15h.

A apresentação tem como objetivo resgatar a autoestima das crianças e adolescentes da instituição, que se encontram em isolamento social desde o início da pandemia em Manaus.

O repertório, formado por 10 músicas, contará com canções internacionais, MPB e quadrilhas juninas tradicionais. A apresentação seguirá as orientações de distanciamento social e demais medidas preventivas de combate ao novo coronavírus.

Quem quiser acompanhar a transmissão ao vivo pode se inscrever no canal do Abrigo Moacyr Alves, no YouTube, pelo LINK.

