Orquestra de Câmara do Amazonas realiza primeira apresentação do ano no Palácio da Justiça

A Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) abre os trabalhos de 2020 com uma apresentação no Centro Cultural Palácio da Justiça neste sábado (08/02), às 11h, com entrada gratuita e classificação livre. O concerto, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, contará com obras de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart e Piotr Ilitch Tchaikovsky.

A regência é do maestro Marcelo de Jesus, que diz que neste ano a OCA volta às suas origens, com repertório tradicional, que vai do barroco ao contemporâneo. Outra novidade é a forma de seleção das obras, que agora passará a ser realizada de forma mais coletiva, com participação dos músicos da orquestra.

“Os concertos passarão a ter um repertório sugerido pelos nossos músicos, e teremos uma forma de curadoria. Nesses concertos, também vamos passar a informar sobre estes músicos e suas trajetórias, e assim buscarmos uma nova forma de diálogo com o público que presencia nossos eventos”.

Para o concerto deste sábado, o repertório ainda ficou a cargo do maestro, que escolheu as obras “Concerto de Brandenburgo”, de Bach; “Divertimento”, de Mozart”, e “Serenata”, de Tchaikovsky.

“Temos três grandes obras da literatura de cordas. Em ‘Brandenburgo’ temos uma peça escrita só para cordas de grande importância e valor, e tecnicamente muito difícil de ser executada. ‘Divertimento’, de Mozart, já faz parte do centro gravitacional da OCA, um repertório clássico, no qual já temos uma linguagem estabelecida. Após um intervalo de 10 minutos, voltamos com ‘Serenata’, uma obra bem robusta com 30 minutos de duração, auge do romantismo. Assim, temos obras que representam grandes pilares da música clássica”, ressalta Marcelo de Jesus.

O concerto terá uma segunda apresentação no dia 13 de fevereiro, às 19h, no Centro Cultural Palácio Rio Negro. A ideia de iniciar os trabalhos da OCA em apresentações fora do Teatro Amazonas é a busca de novos públicos, segundo o maestro.

“Queremos ampliar nossa audiência e diversificar nosso público, seguindo a orientação do secretário Marcos Apolo Muniz. Estes concertos também são um aquecimento para o público se preparar para o Festival Amazonas de Ópera”, declarou o regente.

Serviço:

O que: Concerto da Orquestra de Câmara do Amazonas

Data: Sábado (08/02),

Hora: às 11h

Local: Centro Cultural Palácio da Justiça, avenida Eduardo Ribeiro, Centro

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre