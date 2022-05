Orla do São Jorge recebe limpeza

Com uma média diária de 35 toneladas de lixo recolhido dos igarapés e rios da cidade, nesta sexta-feira, 27/5, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) atuou na limpeza da orla do bairro São Jorge, na zona Oeste. O secretário da Semulsp, Altervi Moreira, acompanhou os serviços.

“Todo este lixo que vem parar aqui no igarapé do São Jorge vem lá do Mindu e o trabalho de limpeza nos igarapés não para. Estamos chegando na Semana do Meio Ambiente, mas nós cuidamos todos os dias, dos nossos rios e igarapés que são prioridades na gestão do prefeito David Almeida”, observou Altervi.

O subsecretário de Operações, José Rebouças, fez um apelo para que as pessoas evitem jogar resíduos nos rios e igarapés da cidade. “É constante a quantidade de lixo jogado nos igarapés que acabam chegando em nosso rio Negro e nós estamos trabalhando para evitar que chegue até lá. Temos que cuidar da nossa cidade”, comentou Rebouças.

Nesta semana, além dos trabalhos nas orlas, a Semulsp intensificou as ações em rios e igarapés. No igarapé do Passarinho, na zona Norte, equipes atuam na capina, limpeza, poda de árvore e recolhimento de lixo.

Trabalho semelhante também ocorre na Manaus Moderna e na Panair. Na sequência, outras áreas da cidade serão atendidas.

