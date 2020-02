Orangotango estende a mão para ‘salvar’ homem em rio com cobras

Um orangotango foi visto estendendo uma das mãos a um homem que o animal “pensava estar em perigo” por se encontrar em um rio frequentado por cobras.

O registro foi feito em uma área da Fundação para a Sobrevivência do Orangotango de Borneo (Indonésia) pelo fotógrafo amador Anil Prabhakar.

“O orangotango veio até a margem do rio e ficou olhando o que o homem fazia. Então chegou mais perto e lhe ofereceu a mão. O guarda se afastou”, contou Anil, de acordo com reportagem do “Daily Mail”.

Perguntado pelo fotógrafo, que fazia safári com amigos, por que se afastara, o guarda disse:

“É um animal selvagem, não devemos nos tornar íntimos dele.”

O guarda, na verdade, não precisava de ajuda. Ele havia entrado no rio para retirar cobras que representassem risco para os orangotangos da fundação.

Fundada em 1991, a fundação protege atualmente 650 orangotangos.

fonte | PAGE NOT FOUND