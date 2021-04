Operadores de turismo no AM pedem flexibilização para permitir atividades do setor

O presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Sérgio Litaiff Filho, recebeu, nesta terça-feira (13), profissionais do turismo para ouvir as demandas do setor, um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. A reunião contou com a presença do presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Tony Medeiros (PSD).

Os operadores de turismo no Amazonas apresentaram demandas para ampliar o fomento ao setor, que já estão em discussão pelo Governo do Estado. Também pediram flexibilização para permitir atividades do setor.

De acordo com o titular da Amazonastur, as demandas do setor serão discutidas no âmbito do Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19. “As pautas que foram sugeridas aqui são pautas que a Amazonastur, o Governo do Estado, já vinha trabalhando nesse sentido de atendimento, planejando um pacote de auxílio ao setor”, ressaltou Sérgio Litaiff Filho.

Ele reforçou, ainda, que a Amazonastur está à disposição para a construção de mecanismos de mitigação dos impactos que a pandemia causou no setor de turismo.