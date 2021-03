‘Operação Sucata’ retira veículos abandonados em vias e calçadas de Manaus

Com o objetivo de afastar risco de doenças, acúmulo de lixo e garantir vias com mais fluidez no trânsito, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), retirou dez carros abandonados em ruas ou sobre calçadas, na manhã desta quarta-feira, 3/3, no bairro Cidade de Deus, zona Norte.

“Além de garantir a segurança na mobilidade e preservar os espaços para os pedestres, como determinação do prefeito David Almeida, também é uma questão de saúde pública, pois, onde há sucatas, existem lixos, mosquitos que transmitem várias doenças, além de servir de esconderijos aos infratores para o uso de entorpecentes. Vamos combater esse tipo de infração, não vamos permitir que nossas ruas sejam tomadas por carcaças”, concluiu, Stanley Ventilari, diretor de operações do IMMU.

Para o industriário Carlos Souza, 29 anos, a ação da prefeitura em retirar os carros abandonados é importante para a segurança dos munícipes.

“Eu pego a rota todos os dias às 04h45 da manhã, e é comum a gente ver pessoas que usaram drogas saírem de dentro dessas carcaças. Agora acredito que eles vão sair aqui dessa área”, disse.

O trabalho de remoção é realizado por agentes de trânsito em etapas. Primeiro, é feito o mapeamento com a localização dos carros abandonados, de acordo com a solicitação dos cidadãos via telefone do Plantão do Trânsito, o 0800 092 1188.

Os agentes fazem uma lista com a programação de remoção, tentam localizar o proprietário do veículo e dão um prazo para que a sucata seja retirada da via. Dois dias depois, voltam aos endereços e guincham os veículos.

Os veículos removidos são levados ao Parqueamento da prefeitura no bairro Santa Etelvina, zona Norte. O proprietário interessado em retirar o veículo deverá pagar pendências com impostos e multas, além das despesas com a remoção.