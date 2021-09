Operação Sangria: Wilson Lima afirma que acusações contra ele não têm fundamento

Nesta segunda-feira (20), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o governador Wilson Lima e envolvimento de funcionários do governo do Amazonas e da Secretaria de Saúde na prática de desvio de recursos que deveriam ser usados no combate à Covid-19, resultando na Operação Sangria da Polícia Federal (PF).

Wilson Lima emitiu uma nota de esclarecimento sobre a decisão do STJ.