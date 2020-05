Operação policial coíbe uso de cerol em Eirunepé

Policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus) realizaram, entre as 16h e as 18h desta sexta-feira (29/05), a Operação “Cerol”, voltada a conscientizar os adeptos de empinar papagaios ou pipas de papel sobre os perigos do uso de cerol, mistura de cola com vidro pilado, que pode causar ferimentos e até a morte de pessoas.

A ação, que contou com a presença de dois conselheiros tutelares do Município, percorreu ruas, becos, praças, terrenos baldios e quintais, e conseguiu bom resultado, atingindo grande número desses praticantes. Segundo os policiais militares, oito adultos e 15 adolescentes foram abordados, e foram apreendidos 15 papagaios de papel com carretéis de linha com cerol.

Na ocasião, foi informado a todos que a insistência na prática ensejará penas cabíveis na lei, de 3 a 4 meses de detenção.

Para o capitão PM João Miguel, comandante da 1ª CIPM de Eirunepé, “a iniciativa deu certo e foi muito bem aceita pela população eirunepeense”. “O ato de prevenir e educar é sempre o melhor jeito de conscientizar e fazer valer a lei pelo bem da sociedade como um todo”, declarou o comandante.

*Com informações da assessoria