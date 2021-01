‘Operação pela Vida’ apreende 24 veículos nesta terça-feira (26)

Na manhã desta terça-feira (26), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) reforçou a fiscalização na “Operação pela Vida”. A ação ocorreu em diferentes zonas da capital amazonense e apreendeu 24 veículos.

O secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, pediu à população que saia de casa somente em casos de real necessidade.

“Só podem sair aquelas pessoas que precisam ir ao hospital, farmácias ou ao supermercado. O que nós vimos aqui na avenida das Torres é uma falta de respeito com a comunidade. Muitas pessoas saindo de suas casas sem necessidade”, disse.

O Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), apreendeu nove carros e 15 motocicletas. Os veículos foram recolhidos ao parqueamento do órgão por infração de trânsito e descumprimento do decreto.

*Com informações da assessoria