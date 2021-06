Operação ‘Mão de Ferro’ prende 15 pessoas em Manaus

Quinze condenados pela Justiça foram presos, nesta sexta-feira (11/06), em Manaus, durante a fase de cumprimento de mandados judiciais de prisão da operação “Mão de Ferro”, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Com prisões em seis bairros das zonas oeste e sul de Manaus, a operação é resultado de investigações da Polícia Civil e aconteceu com apoio da Polícia Militar.

As equipes policiais cumpriram os mandados de prisão nos bairros da Compensa, São Jorge, Vila da Prata, São Raimundo, Centro e Presidente Vargas. Foram dez presos pelo crime de roubo, três pelo crime de estupro e dois pelo crime de tráfico de drogas. A operação foi comandada pelo secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, com a coordenação da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (Polinter).

Durante coletiva de imprensa, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Aleixo, zona centro-sul, o delegado-geral Adjunto, Tarson Yuri, o diretor do Departamento de Polícia Metropolitano, Alessandro Albino, e o titular da Polinter, delegado Fernando Bezerra, apresentaram os detalhes do trabalho.

Das prisões, 14 foram por condenações judiciais por crimes praticados na capital. “Há entre os presos, condenados por roubos a ônibus, roubos por aplicativo, e outra série de crimes. A prisão desses elementos vai trazer resultados positivos para a sociedade, colocando-os para cumprimento de pena em regime fechado”, ressaltou o delegado Fernando Bezerra.

A ação policial inaugurou a fase de cumprimento de mandados judiciais da operação “Mão de Ferro”, que iniciou ontem sua fase ostensiva com barreiras policiais e incursões em regiões denunciadas por tráfico de entorpecentes. A operação segue determinação do governador Wilson Lima para uma resposta incisiva aos ataques criminosos registrados no estado depois que um traficante de uma facção criminosa morreu em confronto com a Polícia Militar, no final de semana.

De acordo com o delegado-geral adjunto, Tarson Yuri, as forças policiais têm atuado de forma firme para dar a resposta que a população precisa após os crimes. Com as prisões de hoje, já foram 61 prisões em todo o estado desde o último domingo.

Foram engajados cerca de 200 policiais militares e policiais civis para o cumprimento dos mandados judiciais. Ao todo, dez equipes policiais nas ruas, coordenadas pela Polinter. Além do secretário de Segurança, o delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Tarso Yuri, também acompanhou o trabalho das equipes nas ruas.

Lista de Presos

1- Dayanna Mendonça de Oliveira (Roubo)

2- Antonio Souza da Silva (Estupro)

3- Kevenn Augusto Guimarães de Souza (Roubo)

4- Francisco André França Oliveira (Estupro)

5- André Reinaldo do Nascimento (Roubo)

6- Gabriel da Silva Ferreira (Tráfico de drogas/flagrante)

7- André Luiz dos Santos Neves (Roubo/dois mandados de prisão)

8- Aurivan Viana de Souza (Roubo/condenação de 20 anos de prisão)

9- Marcelo Santos da Costa (Estupro)

10- Dheison Vieira da Costa (Tráfico de drogas/21 anos de condenação)

11- Matheus Magalhães Soares (Roubo)

12- Paulo Sérgio Santos da Paz (Roubo)

13- Yuri Mateus de Freitas Silva (Roubo)

14- Simão Lima de Souza (Roubo)

15- Rosemildo Maciel da Silva (Roubo)

*Com informações da assessoria