Operação Lei Seca flagra 31 condutores no Vieiralves

Uma operação conjunta entre o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) removeram seis veículos e autuaram 31 condutores por descumprimento da Lei Seca. A ação foi focada na região do Vieiralves, na zona Centro-Sul de Manaus.

Ao todo, a ação integrada resultou em 45 autos de infração por diversas irregularidades. “Encontramos muitos carros em situação irregular; carros estacionados nas calçadas. Nosso foco foi a Lei Seca e a busca por veículos roubados”, explicou Victor Mansur, coordenador-geral do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Detran-AM.

A escolha do Vieiralves foi por conta da grande concentração de bares e da reclamação de moradores da situação de tráfego nas ruas do conjunto. “Encontramos veículos trafegando e estacionados em situação de fila de mão dupla, e muitos problemas na fluidez do trânsito, por isso pedimos o apoio ao Órgão Municipal de trânsito para eles autuarem essas irregularidades, uma vez que o Detran ainda não possui competência para fiscalizar esse tipo de infração”, explicou Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran-AM.

Entre os veículos removidos para o parqueamento do Detran-AM, havia uma SUV Land Rover, uma Picape Hillux e um sedam Ford Fusion. Já nos casos de descumprimento da Lei Seca, 17 condutores foram pegos no teste do bafômetro e 14 se recusaram a fazê-lo. Como no caso dos testes positivos nenhum deu acima de 0,33 mg/l, os condutores foram apenas autuados com base no artigo 165, que prevê o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), aplicação de multa gravíssima (sete pontos) no valor de R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

