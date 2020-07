Operação interdita e autua bares e casas de eventos

Bares, postos de combustíveis e casas de eventos foram monitorados e fiscalizados pela Prefeitura de Manaus, numa operação da Central Integrada de Fiscalização (CIF) realizada na noite desta sexta-feira, 3/7, em parceria com o governo estadual. O objetivo foi verificar aglomerações nestes locais, que não estão autorizados a funcionar devido a pandemia da Covid-19. Durante a ação, 38 estabelecimentos foram visitados, nove interditados e nove autuados, além de três autuações de trânsito.

A força-tarefa teve o apoio da Casa Militar de Manaus, por meio da Secretaria Executiva do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (Seggim) e do Comando da Guarda Municipal, com a participação da Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus), do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) – Gestão de Trânsito – e da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

“A participação da Seggim, integrante da Casa Militar, nas operações é de suma importância para agregar junto ao município e ao Estado para o cumprimento do decreto municipal e estadual ao combate ao Covid-19 e também ao distanciamento social. Durante a ação, orientamos a população a seguir as normas de saúde”, explicou o coordenador de Operações e Ações da Seggim, José Renato Guedes de Matos.

Neste sábado, 4/7, a operação da CIF vai fiscalizar flutuantes localizados na área do Tarumã, zona Oeste. A operação acontece até domingo, 5/7, com a participação de órgão municipais e estaduais.

*Com informações da assessoria