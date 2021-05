Operação conjunta desarticula garimpo ilegal em Apuí

Uma operação conjunta entre as policias Federal e Militar nesta quinta-feira, 6, desmontou um garimpo ilegal na zona rural de Apuí. Os agentes federais e militares chegaram a localidade a partir de imagens de satélite que denunciavam intensa atividade garimpeira na vicinal Fábio Lucena distante 35 quilômetros da zona urbana.

No local os policiais identificaram um desmate e degradação ambiental de uma área do tamanho de cinco campos de futebol. Os homens apreendidos, suspeitos de práticas de crime ambiental, crime de extração ilegal de minérios assim como o proprietário do sítio aonde a ilegalidade ocorreu.

Agentes do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas e do Grupo Investigações Ambientais Sensíveis (GIASE) apreenderam uma porção de ouro, 33 gramas de mercúrio, 3 celulares, 10 moto bombas, 300 metros de mangotes, 01 espingarda cal. 36, 4 cartuchos intactos cal. 36, 1 moto e dois homens, um terceiro homem foragiu do local quando percebeu a presença dos policiais.

Os agentes federais e ambientais destruíram os 10 motos bombas e dois barracões que eram usados como base operacional e alojamento pelo grupo.

As ações das autoridades de combate aos crimes ambientais são definidas a partir de imagens do sistema Planet de satélites que fazem o monitoramento diário com imagens de alta resolução. Apuí se destaca nos alertas de desmates da floresta com cortes rasos, segundo os dados mostrados neste sistema que são atualizados diariamente.

*Com informações da assessoria