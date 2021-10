Operação Carga Pesada já autuou 213 motoristas e removeu 26 veículos das ruas de Manaus

Desde o início da operação, no dia 31 de agosto, nenhum acidente com vítimas fatais envolvendo caminhões ou carretas foi registrado nas ruas da capital. FOTO: Divulgação / Detran-AM

A operação Carga Pesada, realizada conjuntamente pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), autuou 213 motoristas e removeu 26 carretas, caminhões e cavalos mecânicos por diversas irregularidades. As ações vêm ocorrendo desde agosto em Manaus. A operação mais recente ocorreu nesta terça-feira (26/10).

Em agosto, quando as fiscalizações foram intensificadas para esse tipo de veículo, foram emitidas 47 autuações e seis remoções realizadas na avenida Rodrigo Otávio, próximo à entrada da Universidade Federal do Amazonas, no bairro Japiim, zona sul de Manaus.

Em setembro foram realizadas duas operações voltadas para os veículos pesados. Os agentes de trânsito verificaram irregularidades em 86 veículos pesados transitando de forma irregular próximo a Base Aérea de Manaus, e na avenida Efigênio Sales, bairro Aleixo. Desses, dez foram removidos ao parqueamento do Detran-AM.

Já neste mês, duas operações foram realizadas até o momento. Elas ocorreram no dia 6, próximo à praça do bairro Japiim, na zona centro-sul, e nesta terça-feira, na avenida General Rodrigo Otávio, também no Japiim.

Na operação do início do mês, 48 veículos pesados foram autuados e oito caminhões e carretas foram removidos. Na operação da última terça, 32 motoristas foram autuados, um caminhão roubado foi encaminhado à delegacia e uma carreta foi removida ao parqueamento por irregularidades.

Fiscalização

Em todas as operações Carga Pesada, os agentes do Detran-AM, do IMMU e do BPTran verificam se o veículo é compatível com a restrição de circulação da via, o acondicionamento da carga transportada, dimensões da carga (altura e largura), além dos itens básicos de segurança, como condições de pneus, vidros e documentação do veículo e do condutor.

“As principais causas das autuações e remoções foram a condução do veículo com categoria diferente da CNH, conduzir veículo sem possuir CNH, mau estado de conservação, falta de equipamentos obrigatórios de segurança e licenciamento em atraso”, destacou Victor Mansur, coordenador-geral do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot).

Queda nos acidentes

A intensificação das fiscalizações de caminhões e carretas já resultou em queda no número de acidentes envolvendo esse tipo de veículo. Em agosto, foram registrados três acidentes fatais nas ruas de Manaus, até a data de início da operação Carga Pesada, no dia 31. Já em setembro, não houve nenhum registro desse tipo de acidente na cidade. Em outubro, até esta terça-feira (26/10), o número de acidentes fatais envolvendo caminhões e carretas nas ruas de Manaus continuava zerado.

Durante todo o ano de 2021, foram registrados 11 acidentes com vítimas fatais envolvendo veículos pesados nas ruas da capital amazonense.

Restrição de circulação

Caminhões e carretas têm restrição de circulação em algumas vias de Manaus. Essa restrição é definida por um decreto municipal.

“Existem quatro vias principais com essa restrição, que são as avenidas Umberto Calderaro, Mário Ypiranga Monteiro, Maceió e Djalma Batista, onde veículos com até 16 toneladas não podem circular. Já nas avenidas Efigênio Sales e Rodrigo Otávio, a circulação é permitida, porém ela deve ser feita apenas no lado direito da via”, explicou Edson Leda, vice-presidente de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).